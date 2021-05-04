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Юристы разъяснили возможность штрафа за сорняки на дачных участках

Фото: Александр Артеменков / ТАСС
Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Штрафы за сорные растения на земельных участках касается только тех участков, которые располагаются на землях сельхозназначения. Об этом сообщила РБК член Ассоциации юристов России Ольга Эттлер.

Ранее юрист компании «Генезис» Татьяна Мацукова в беседе с «РИА Новости» заявила о том, что дачников, которые не уничтожают на участке сорные растения, могут оштрафовать. Она отметила, что административный штраф может быть наложен в соответствии с законом о нарушении правил борьбы с опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками.

По словам Эттлер, действия ст. 10.1 КоАП «Нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками» распространяется исключительно на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения.

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«Таким образом, в силу прямого указания действующего законодательства в сфере земельных отношений на собственников сельскохозяйственных земель возложена обязанность не допускать зарастания сельскохозяйственных угодий сорными растениями, деревьями и кустарниками, не допускать деградацию и ухудшение плодородия почв и обязанность по проведению соответствующих мероприятий. Полагаем, что угрозы для дачников и садоводов в случае произрастания мяты и одуванчика не усматривается», — пояснила юрист.

Аналогичное мнение выразил председатель комитета Государственной думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. По его словам, ответственность за нецелевое использование участков касается только сельхозпроизводителей — именно они могут быть оштрафованы за борщевик и другие сорные растения на своих участках. Николаев также добавил, что перечень сорных растений, утвержденный постановлением правительства № 1482 от 18.09.2020, составлен именно для владельцев земель сельхозназначения.

В свою очередь, член Адвокатской палаты Москвы Кирилл Иванов в разговоре с РБК заявил, что Административный кодекс регулирует данную ситуацию, но в каждом регионе отдельно.

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«Сейчас стали смотреть за борщевиком, чтобы не рос, и другими сорными растениями, семена которых могут распространяться на соседние участки. В КоАП нет этого перечня. За это предусмотрена административная ответственность, но в каждом регионе размер штрафа разный», — сказал Иванов.

Юрист также предположил, что соответствующую проверку может проводить Россельхознадзор после жалобы от соседей.

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