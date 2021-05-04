Юристы разъяснили возможность штрафа за сорняки на дачных участках

Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Штрафы за сорные растения на земельных участках касается только тех участков, которые располагаются на землях сельхозназначения. Об этом сообщила РБК член Ассоциации юристов России Ольга Эттлер.

Ранее юрист компании «Генезис» Татьяна Мацукова в беседе с «РИА Новости» заявила о том, что дачников, которые не уничтожают на участке сорные растения, могут оштрафовать. Она отметила, что административный штраф может быть наложен в соответствии с законом о нарушении правил борьбы с опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками.

По словам Эттлер, действия ст. 10.1 КоАП «Нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками» распространяется исключительно на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения.

«Таким образом, в силу прямого указания действующего законодательства в сфере земельных отношений на собственников сельскохозяйственных земель возложена обязанность не допускать зарастания сельскохозяйственных угодий сорными растениями, деревьями и кустарниками, не допускать деградацию и ухудшение плодородия почв и обязанность по проведению соответствующих мероприятий. Полагаем, что угрозы для дачников и садоводов в случае произрастания мяты и одуванчика не усматривается», — пояснила юрист.