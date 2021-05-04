Собянин рассказал о планах по развитию речного транспорта

Вид на Северный Речной вокзал (Фото: АГН «Москва»)

После ремонта набережных, парков на реке, открытия «Острова мечты» и реновации ЗИЛа проект по возрождению речного транспорта сдвинулся с мертвой точки, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин рассказал о двух экспериментальных маршрутах, по которым будут перемещаться речные трамвайчики: первый — от Северного вокзала, а второй — от Южного вокзала до района ЗИЛ.

По словам мэра, речные трамвайчики будут передвигаться на электрической тяге, чтобы они были экологичными.

«Это действительно больше аттракцион, чем реальная транспортная коммуникация, потому что у нас слишком прерывистая и извилистая река», — сказал Собянин.