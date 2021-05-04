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Собянин рассказал о планах по развитию речного транспорта

Вид на Северный Речной вокзал
Вид на Северный Речной вокзал (Фото: АГН «Москва»)

После ремонта набережных, парков на реке, открытия «Острова мечты» и реновации ЗИЛа проект по возрождению речного транспорта сдвинулся с мертвой точки, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин рассказал о двух экспериментальных маршрутах, по которым будут перемещаться речные трамвайчики: первый — от Северного вокзала, а второй — от Южного вокзала до района ЗИЛ.

По словам мэра, речные трамвайчики будут передвигаться на электрической тяге, чтобы они были экологичными.

«Это действительно больше аттракцион, чем реальная транспортная коммуникация, потому что у нас слишком прерывистая и извилистая река», — сказал Собянин.

В России появятся сделанные по автобусным технологиям речные маршрутки
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<p>Судно проекта &laquo;Соталия&raquo;</p>

В июне 2020 года президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказывал, что в 2021 году в России начнутся испытания сделанных по автобусным технологиям речных маршруток. Первое судно проекта «Соталия» будет спущено на воду в первом полугодии 2021 года. Речное судно достаточно просто сможет проходить через большинство рек и подходить к необорудованным берегам.

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