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Роскачество предупредило о мошенничестве с соцвыплатами

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Роскачество предупредило об активизации мошенничества с авиабилетами и возможном использовании мошенниками темы социальных выплат, о которых ранее объявил президент Владимир Путин. 

«Во время послания Федеральному собранию 21 апреля президент РФ Владимир Путин пообещал выплаты в 10 тыс. руб. на каждого школьника. По состоянию на начало мая детали выплат и соответствующие нормативные документы пока не были обнародованы. Этим могут воспользоваться мошенники, которые уже сейчас охотно предлагают получить детские выплаты, а также перечисляют их подробные условия», — сообщили в Роскачестве.

Путин определил срок выплаты ₽10 тыс. семьям со школьниками
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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Организация рекомендовала гражданам дождаться более подробной информации от официальных источников, например на портале госуслуг.

В организации также предупредили о случаях обмана, когда на электронную почту приходит письмо с содержанием «кликни и получи выплату от президента», или когда предлагают ввести свои данные и даже приложить скрины документов для быстрого получения выплаты.

Кроме того, в майские праздники активизировались мошенники с фишинговых сайтов, имитирующих подбор предложений по авиабилетам, отметили в Роскачестве.

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Еще одной разновидностью мошенничества может стать предложение приобрести путевки для детей с кешбэком в половину стоимости. Однако специалисты предупреждают, что настоящая продажа путевок от государства начнется только 20 мая.

Ранее в послании Федеральному собранию Владимир Путин объявил, что семьи с детьми-школьниками и теми, кто только пойдет в первый класс, получат в августе по 10 тыс. руб. на каждого учащегося. Также глава государства объявил о компенсации родителям 50% стоимости детских путевок в летние лагеря в текущем году.

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