Роскачество предупредило о мошенничестве с соцвыплатами

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Роскачество предупредило об активизации мошенничества с авиабилетами и возможном использовании мошенниками темы социальных выплат, о которых ранее объявил президент Владимир Путин.

«Во время послания Федеральному собранию 21 апреля президент РФ Владимир Путин пообещал выплаты в 10 тыс. руб. на каждого школьника. По состоянию на начало мая детали выплат и соответствующие нормативные документы пока не были обнародованы. Этим могут воспользоваться мошенники, которые уже сейчас охотно предлагают получить детские выплаты, а также перечисляют их подробные условия», — сообщили в Роскачестве.

Организация рекомендовала гражданам дождаться более подробной информации от официальных источников, например на портале госуслуг.

В организации также предупредили о случаях обмана, когда на электронную почту приходит письмо с содержанием «кликни и получи выплату от президента», или когда предлагают ввести свои данные и даже приложить скрины документов для быстрого получения выплаты.