Путин поручил обеспечить выплаты нуждающимся беременным женщинам

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Президент России Владимир Путин поручил правительству с 1 июля обеспечить ежемесячную выплату в размере половины прожиточного минимума отдельным категориям беременных женщин. Перечень поручений по реализации послания Федеральному собранию опубликован на сайте Кремля.

Согласно поручению выплату получат те женщины, чей срок беременности составляет шесть и более недель, если они встали на медицинский учет на ранних сроках, а размер среднедушевого дохода их семьи не превышает величины прожиточного минимума.

Правительство должно доложить о выполнении поручения до 15 сентября этого года.

Помимо этого глава государства поручил обеспечить аналогичные выплаты детям в возрасте от 8 до 17 лет, которые проживают в семьях с единственным родителем или d семьях, не получающих алиментов, положенных по суду.