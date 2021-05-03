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Путин поручил обеспечить выплаты нуждающимся беременным женщинам

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил правительству с 1 июля обеспечить ежемесячную выплату в размере половины прожиточного минимума отдельным категориям беременных женщин. Перечень поручений по реализации послания Федеральному собранию опубликован на сайте Кремля.

Согласно поручению выплату получат те женщины, чей срок беременности составляет шесть и более недель, если они встали на медицинский учет на ранних сроках, а размер среднедушевого дохода их семьи не превышает величины прожиточного минимума.

Правительство должно доложить о выполнении поручения до 15 сентября этого года.

Путин объявил о выплатах нуждающимся семьям и беременным
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Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Помимо этого глава государства поручил обеспечить аналогичные выплаты детям в возрасте от 8 до 17 лет, которые проживают в семьях с единственным родителем или d семьях, не получающих алиментов, положенных по суду.

Также в августе перед новым учебным годом будут единовременно выплачены 10 тыс. руб. семьям, имеющим детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Об указанных выплатах Путин объявил, выступая с посланием Федеральному собранию 21 апреля.

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Владимир Путин выплаты беременные
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