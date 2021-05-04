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В Перми загорелся склад с товарами из пластика

В Перми на площади 800 кв. м произошел пожар в складском помещении, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

«В 07:22 по местному времени (5:22 мск) 4 мая 2021 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Пермскому краю поступило сообщение о пожаре в складском помещении, расположенном по ул. Васильева в городе Пермь», — говорится в сообщении.

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Загорелось двухэтажное кирпичное здание, в котором хранились товары из пластика. Местное издание «59.ру» сообщает, что на складе были пластиковые стаканчики.

К моменту прибытия пожарных дым шел с первого этажа.

Пламя удалось остановить в 09:48 по местному времени (07:48 мск) на площади 800 кв. м. В 10:46 (08:46 мск) огонь потушили. Сейчас пожарные проливают сгоревшие конструкции. Для тушения пожара привлекли 69 человек и 18 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.

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