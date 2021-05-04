В Перми загорелся склад с товарами из пластика

В Перми на площади 800 кв. м произошел пожар в складском помещении, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

«В 07:22 по местному времени (5:22 мск) 4 мая 2021 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Пермскому краю поступило сообщение о пожаре в складском помещении, расположенном по ул. Васильева в городе Пермь», — говорится в сообщении.

Загорелось двухэтажное кирпичное здание, в котором хранились товары из пластика. Местное издание «59.ру» сообщает, что на складе были пластиковые стаканчики.

К моменту прибытия пожарных дым шел с первого этажа.