Два человека пострадали при посадке мотодельтаплана в Пермском крае

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 74,85 (+0,46) Инвестиции, 30 апр, 13:27
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 90,59 (+0,43) Инвестиции, 30 апр, 13:27
Погибших в ДТП в Ставропольском крае детей похоронили в Волгограде Общество, 13:59 Посольство попросило россиян покинуть Непал из-за прекращения полетов Общество, 13:50 Как гибридный формат влияет на зарплаты и ДМС — наблюдения Mail.ru Group Pro, 13:23 Как передать функциональный бизнес наследникам РБК и СберПервый, 13:18 Премьер Чехии убедил главу Минюста в одной версии взрывов во Врбетице Политика, 13:15 Стихи Булата Окуджавы и Николая Гумилева прозвучат на фестивале Balkon Стиль, 13:14 Сыгравший Дэдпула Рейнольдс оценил костюм Дзюбы во время награждения Спорт, 12:58 Производитель вакцин в Индии предупредил об их дефиците до середины лета Общество, 12:49 Два человека пострадали при посадке мотодельтаплана в Пермском крае Общество, 12:43 Архитектор Бартоломео Растрелли: 7 знаменитых проектов Недвижимость, 12:34 Как работает военная ипотека РБК и ПСБ, 12:28 ЕК предложила разрешить въезд привитым одобренными вакцинами иностранцам Общество, 12:13 Генпрокуратура Таджикистана завела дело против киргизских военных Политика, 12:08 Цена биткоина обновила двухнедельный максимум Крипто, 11:55
Общество ,  
0 

Два человека пострадали при посадке мотодельтаплана в Пермском крае

Видео: МЧС России по Пермскому краю
Видео: МЧС России по Пермскому краю
Video

В Чусовском районе Пермского края мотодельтаплан совершил жесткую посадку, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщается на сайте областного ГУ МЧС.

Информация об аварийной посадке мотодельтаплана с последующим возгоранием в 3,5 км от поселка Лямино поступила в 7:15 3 мая.

«На борту мотодельтаплана находились два человека (детей нет). В данный момент пострадавшие госпитализированы в травматологическое отделение Чусовской ЦРБ», — говорится в сообщении.

На Кубани завели уголовное дело после падения вертолета и гибели пилота
Общество
Фото:ММСУТ СК России

По данным Уральского следственного управления на транспорте СК России, пострадавшими оказались двое мужчин 1981 и 1984 года рождения.

Сейчас на месте работают 17 человек и девять единиц техники для ликвидации последствий жесткой посадки. Уральское следственное управление на транспорте СК России начало процессуальную проверку.

Читайте на РБК Pro
Герд Леонгард — РБК: «Через 10 лет все программисты станут безработными» Как самый загадочный трейдер США потерял $20 млрд Из-за какого хобби в резюме вы не получите работу Ицхак Адизес — РБК Pro: «У россиян имидж очень хитрых людей»
Пермский край мотодельтаплан жесткая посадка пострадавшие
Материалы по теме
Пилот погиб при жесткой посадке вертолета на Кубани
Общество
В Жуковском назвали причину сообщения об аварийной посадке Ил-78
Общество
На Кубани завели уголовное дело после падения вертолета и гибели пилота
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter