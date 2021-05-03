Два человека пострадали при посадке мотодельтаплана в Пермском крае

Видео: МЧС России по Пермскому краю

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В Чусовском районе Пермского края мотодельтаплан совершил жесткую посадку, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщается на сайте областного ГУ МЧС.

Информация об аварийной посадке мотодельтаплана с последующим возгоранием в 3,5 км от поселка Лямино поступила в 7:15 3 мая.

«На борту мотодельтаплана находились два человека (детей нет). В данный момент пострадавшие госпитализированы в травматологическое отделение Чусовской ЦРБ», — говорится в сообщении.