Главы МИД G7 обсудят отношения с Россией во вторник

В ходе саммита министров иностранных дел G7 участники обсудят отношения с Россией. Об этом говорится в сообщении британского внешнеполитического ведомства на сайте правительства Соединенного Королевства.

«На первой крупной очной дипломатической встрече с начала пандемии и первой с 2019 встрече министров иностранных дел G7 года Доминик Рааб предложит обсудить насущные геополитические проблемы, которые угрожают демократии, свободе и правам человека. Сюда относятся отношения с Россией, Китаем и Ираном, а также кризис в Мьянме, насилие в Эфиопии и продолжающаяся война в Сирии», — говорится в сообщении.

Среди тем, касающихся России, британское дипломатическое ведомство упомянуло наращивание военной активности на границе с Украиной и заключение в тюрьму оппозиционера Алексея Навального.

G7 — неформальная организация, обсуждающая глобальные вопросы. В нее входят семь государств: Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. До 2014 года участником этой группы была Россия.