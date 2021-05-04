Пользователи из разных стран пожаловались на сбои в работе TikTok

Пользователи социальной сети TikTok заявляли о сбоях в работе сервиса, следует из информации на сайте Downdetector.

Жалобы поступали в ряде стран, в том числе в России, США, Германии, Великобритании, Индии и т.д.

Их пик пришелся примерно на 23:30. В Соединенных Штатах к этому моменту было зафиксировано 5 859 жалоб, в Соединенном Королевстве — 4 798, в ФРГ — 2919, во Франции- 1 246. В России о неполадках указали три человека.

В основном пользователей жаловались на проблемы с загрузкой, с просмотром видео и на сбои при входе на сервис. К 00:00 проблема была решена.