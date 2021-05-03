Экс-глава корпорации развития Дальнего Востока стал замглавы Минприроды

Дмитрий Тетенькин (Фото: minvr.gov.ru)

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил экс-главу Корпорации развития Дальнего Востока Дмитрия Тетенькина заместителем министра природных ресурсов и экологии. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Тетенькина Дмитрия Дмитриевича заместителем министра природных ресурсов и экологии России», — говорится в документе.

Дмитрий Тетенькин в период с апреля 2020 года по январь 2021 года занимал пост гендиректора «Корпорации развития Дальнего Востока». Его сменил на этом посту Эдуард Черкин.

До этого в разное время он работал советником главы Минвостокразвития и зампредседателя правительства Амурской области.