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Политика ,  
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Экс-глава корпорации развития Дальнего Востока стал замглавы Минприроды

Дмитрий Тетенькин
Дмитрий Тетенькин (Фото: minvr.gov.ru)

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил экс-главу Корпорации развития Дальнего Востока Дмитрия Тетенькина заместителем министра природных ресурсов и экологии. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Тетенькина Дмитрия Дмитриевича заместителем министра природных ресурсов и экологии России», — говорится в документе.

Дмитрий Тетенькин в период с апреля 2020 года по январь 2021 года занимал пост гендиректора «Корпорации развития Дальнего Востока». Его сменил на этом посту Эдуард Черкин.

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До этого в разное время он работал советником главы Минвостокразвития и зампредседателя правительства Амурской области.

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики является управляющей компанией Арктической зоны России и территорий опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток в дальневосточных и арктических субъектах страны.

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