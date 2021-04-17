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Общество ,  
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На Кубани завели уголовное дело после падения вертолета и гибели пилота

Фото: ММСУТ СК России
Фото: ММСУТ СК России

Уголовное дело заведено на Кубани после жесткой посадки вертолета Ми-2, в результате которой погиб пилот. Об этом сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального управления на транспорте СК России Елена Марковская, передает «РИА Новости».

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — сказала Марковская.

Она добавила, что следователи осматривают вертолет, место крушения, изымают образцы топлива, техническую документацию, назначены экспертизы. Наказание по статье предусматривает принудительные работы или ограничение свободы сроком до пяти лет.

Пилот погиб при жесткой посадке вертолета на Кубани
Общество
Фото:МЧС России

По данным МЧС, инцидент произошел недалеко от поселка Ильский у 52-го километра автодороги. «В результате жесткой посадки вертолета погиб пилот, мужчина 1960 года рождения», — уточнили в ведомстве.
 

Кубань Краснодарский край вертолет жесткая посадка уголовное дело
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