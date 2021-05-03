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Общество ,  
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МВД выявило более 324 тыс. признаков серийного кибермошенничества

Специалисты МВД России за год выявили более 324 тыс. признаков серийного мошенничества благодаря программе «Дистанционное мошенничество», сообщили ТАСС в пресс-центре ведомства в ответ на соответствующий запрос.

«Благодаря эффективности использования подсистемы «Дистанционное мошенничество» выявлено более 324 тыс. признаков серийных преступлений», — сказали в пресс-центре.

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Фото:МВД РФ

С помощью этой программы можно собирать, систематизировать и анализировать данные, полученные в рамках расследования уголовных дел о совершенных дистанционно преступлениях. При этом программа позволяет фиксировать необходимые сведения с момента регистрации сообщения о преступлении.

Накануне в МВД сообщили, что к концу года планируют запустить мобильный сервис для борьбы с телефонным мошенничеством под названием
«Антимошенник». Программа будет уведомлять пользователей о звонках или СМС с номеров, которыми ранее пользовались для совершения противоправных действий.

На разработку ведомство планирует потратить
44,9 млн руб. Сервис должен появиться до конца декабря 2021 года.

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