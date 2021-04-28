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В МВД показали схему обмана людей телефонным мошенником

Фото: МВД РФ
Фото: МВД РФ

В Иркутске задержанный полицией аферист раскрыл свои психологические приемы и показал, как ему удавалось обманывать людей. Видео с телефонным мошенником МВД опубликовало в соцсети «ВКонтакте».

В МВД сообщили, что задержанный обманул не менее десяти жителей разных населенных пунктов Иркутской области и Бурятии, используя одну и ту же схему. После задержания подозреваемый, находясь в полицейском подразделении, показал, как обманывал граждан. Он под запись набрал случайный номер и детально воспроизвел свой обычный диалог.

На кадрах видно, как мужчина звонит девушке и просит ее угадать, с кем из двоюродных братьев она давно не виделась. В ответ его собеседница назвала имя родственника, и аферист выдал себя за него. Он рассказал ей, что на заправке якобы не принимают его карту, поэтому деньги нужно перевести сотруднику АЗС. В итоге он убедил девушку отправить ему более 2 тыс. руб.

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Фото:Dado Ruvic / Reuters

«Не покупайтесь на это <...>, спрашивайте фамилию, что за родственники. Чтобы не вы сами говорили, а он сам сказал», — отметил мужчина.

В отношении него возбудили уголовные дела по ч. 1 и 2 ст. 159 УК (мошенничество), сообщили в МВД.

В конце прошлого года Банк России рассказал, как распознать телефонных мошенников, нацеленных на кражу денег. В частности, на мошенничество могут указывать неожиданный звонок, сообщение либо электронное письмо от незнакомца, который представляется сотрудником банка, полиции или магазина. Например, собеседник говорит о переводе денег и под любым предлогом просит совершить транзакцию на какой-то безопасный счет, оплатить некий налог, бронь и т.д. Также сообщение или звонок могут содержать информацию об очень выгодном предложении, например призах, уникальных условиях по кредитам и депозитам. Или же собеседник, наоборот, попытается запугать возможной потерей денег. При этом мошенники стараются под любым предлогом узнать данные банковской карты.

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