Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 74,85 (+0,46) Инвестиции, 30 апр, 13:27
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 90,59 (+0,43) Инвестиции, 30 апр, 13:27
В Кабардино-Балкарии туристка погибла во время роупджампинга Общество, 01:17 Глава «Газпрома» заявил о гордости Санкт-Петербуга за «Зенит» Спорт, 01:16 МВД Белоруссии раскрыло детали плана готовивших военный переворот Политика, 01:10 Что вы знаете о работе иммунитета. Квиз РБК и Деринат, 01:00 Путина поблагодарили за освобождение водителя экс-футболиста «Спартака» Спорт, 00:51 Премьер Чехии заявил о ненужности «Спутник V» стране Политика, 00:47 Дзюба заявил о важности для футболистов «Зенита» показать себя в ЛЧ Спорт, 00:38 Где лучше всего смотреть на Млечный путь РБК и ПСБ, 00:34 Как фанаты сорвали центральный матч в европейском футболе. Фоторепортаж Спорт, 00:14  Семак стал вторым тренером с тремя подряд победами в РПЛ Спорт, 00:07 При крушении судна близ Сан-Диего погибли два и пострадали 23 человека Общество, 02 мая, 23:55 Три способа копить на пенсию для самозанятых РБК и НПФ «Будущее», 02 мая, 23:36 «Зенит» стал первым выигравшим три ЧР подряд клубом за 20 лет Спорт, 02 мая, 23:30 «Вектор» заявил об эффективности «ЭпиВакКороны» против штаммов COVID Общество, 02 мая, 23:06
Общество ,  
0 

В Кабардино-Балкарии туристка погибла во время роупджампинга

В Чегемском районе Кабардино-Балкарии туристка разбилась о скалы во время роупджампинга, следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщается на сайте следственного управления СК по республике.

1 мая жительница Ставропольского края 1998 года рождения решила прыгнуть со скалы на альпинистской веревке на территории селения Эль-Тюбю. Однако «в результате предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности, выразившихся в недостаточном обеспечении сохранности жизни лиц, получающих услугу», девушка во время прыжка ударилась о скалы и скончалась от полученных травм.

Двое россиян пострадали во время парасейлинга в Анталье
Общество

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Максимальное наказание по этой части статьи — лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.

Ранее двое американских экстремалов погибли во время бейсджампинга: у них не раскрылся парашют. Они совершили прыжок с горного выступа Тафт Пойнт в Йосемитском национальном парке.

Кабардино-Балкария туристка гибель
Материалы по теме
В подмосковной Коломне из-за нераскрывшегося парашюта разбился мужчина
Общество
В Непале погиб российский бейсджампер Валерий Розов
Общество
В Швейцарии погиб фигурант дела о перекраске звезды на высотке в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter