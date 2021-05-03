В Кабардино-Балкарии туристка погибла во время роупджампинга

В Чегемском районе Кабардино-Балкарии туристка разбилась о скалы во время роупджампинга, следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщается на сайте следственного управления СК по республике.

1 мая жительница Ставропольского края 1998 года рождения решила прыгнуть со скалы на альпинистской веревке на территории селения Эль-Тюбю. Однако «в результате предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности, выразившихся в недостаточном обеспечении сохранности жизни лиц, получающих услугу», девушка во время прыжка ударилась о скалы и скончалась от полученных травм.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Максимальное наказание по этой части статьи — лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.

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