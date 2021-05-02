Службы Москвы привели в готовность из-за грозы и сильного ветра

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Городские службы Москвы привели в готовность в связи с ухудшением погоды, сообщается в Telegram комплекса городского хозяйства столицы.

В ночь на понедельник, 3 мая, и днем в городе ожидаются дождь, гроза и сильный ветер. Ночью ветер усилится до 15 м/с, днем — до 17 м/с. По данным синоптиков, в Москве может выпасть почти 40% месячной нормы осадков, отметил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Все городские службы из-за ухудшения погоды переведены в режим повышенной готовности <...>. Под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства. В местах возможных временных скоплений воды дежурят бригады специалистов и спецтехника городских служб», — сообщил он, его слова приводятся в Telegram комплекса городского хозяйства.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города в Telegram рекомендовал жителям выходить на улицу только по необходимости, по возможности не пользоваться автомобилем и не парковаться под деревьями. Пешеходов власти попросили остерегаться рекламных щитов и шатких конструкций.