Синоптик предупредил жителей Центральной России об аномальных ливнях

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Аномальные ливни с грозами ожидаются в центральных регионах России из-за надвигающегося с запада циклона. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Мощный североатлантический циклон, надвигающийся с запада со скоростью 40 км/ч, в ночь на понедельник атакует Центральную Россию довольно обильными дождями», — сказал он.

Тишковец добавил, что с 70–80-процентной вероятностью в Брянской, Калужской, Тульской областях и на юге Московской области пройдут грозы.

В Москве, по его словам, наиболее сложные метеоусловия прогнозируются 3 мая в период с полуночи до девяти часов утра.

Так, в столице ожидается до 22 мм осадков, или 44% от месячной нормы. Днем порывы ветра будут достигать 12–17 м/c, а западнее региона, в Смоленской и Брянской областях, — до 15–20 м/с.