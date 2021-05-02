Синоптик предупредил жителей Центральной России об аномальных ливнях

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 74,85 (+0,46) Инвестиции, 30 апр, 13:27
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 90,59 (+0,43) Инвестиции, 30 апр, 13:27
Как передать функциональный бизнес наследникам РБК и СберПервый, 13:18 На химическом заводе в Иране произошел пожар Общество, 13:07 Глава МИД Британии предложил G7 вместе бороться с фейками из России Политика, 12:47 Как лидеру передать свое видение сотрудникам Pro, 12:44 От сериала о Холстоне до магазина на Острове мусора: что произошло в моде Стиль, 12:41 От Краснодара до Камчатки: 9 уникальных заповедников России Недвижимость, 12:41 Как работает военная ипотека РБК и ПСБ, 12:28 Умер спортивный комментатор Леонид Генусов Спорт, 12:13 Финал эксперимента «Дивидендный портфель»: доходность — 10,5% за год Инвестиции, 12:02 Россия разгромила Чехию на юниорском ЧМ по хоккею. Видео лучших моментов Спорт, 12:00 Почему люди верят в теории заговора Социальная экономика, 12:00 Синоптик предупредил жителей Центральной России об аномальных ливнях Общество, 11:58 Лидер сборной России на ОИ 2018 забросил первую шайбу за новый клуб НХЛ Спорт, 11:52 Голикова объяснила необходимость сдавать тесты на COVID вакцинированным Общество, 11:46
Общество ,  
0 

Синоптик предупредил жителей Центральной России об аномальных ливнях

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Аномальные ливни с грозами ожидаются в центральных регионах России из-за надвигающегося с запада циклона. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Мощный североатлантический циклон, надвигающийся с запада со скоростью 40 км/ч, в ночь на понедельник атакует Центральную Россию довольно обильными дождями», — сказал он.

Тишковец добавил, что с 70–80-процентной вероятностью в Брянской, Калужской, Тульской областях и на юге Московской области пройдут грозы.

В Москве, по его словам, наиболее сложные метеоусловия прогнозируются 3 мая в период с полуночи до девяти часов утра.

Так, в столице ожидается до 22 мм осадков, или 44% от месячной нормы. Днем порывы ветра будут достигать 12–17 м/c, а западнее региона, в Смоленской и Брянской областях, — до 15–20 м/с.

Температура воздуха 3 мая в Москве будет плюс 7–9 градусов ночью и до плюс 19 в дневное время, когда дождь ослабеет. В Подмосковье ожидается ночная температура от 5 до 10 градусов тепла, а дневная — от плюс 15 до 20 градусов.

Атмосферное давление упадет и составит 735 мм ртутного столба, добавил синоптик.

Читайте на РБК Pro
Герд Леонгард — РБК: «Через 10 лет все программисты станут безработными» Как самый загадочный трейдер США потерял $20 млрд Из-за какого хобби в резюме вы не получите работу Ицхак Адизес — РБК Pro: «У россиян имидж очень хитрых людей»

Гидрометцентр спрогнозировал погоду в Москве словами из оперы «Риголетто»
Общество

Ранее о сильных дождях москвичей предупреждал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он сообщил, что 3 мая циклон принесет в Москву интенсивные дожди и в этот день ожидается «первая майская гроза». Однако, по словам синоптика, к 4 мая дожди прекратятся, но общая температура понизится на 10 градусов.

Погода грозы дожди центр Фобос Москва
Материалы по теме
Гидрометцентр спрогнозировал погоду в Москве словами из оперы «Риголетто»
Общество
В Гидрометцентре назвали регионы с аномально теплой погодой
Общество
Синоптик предупредил москвичей о дождях до конца апреля
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter