Папа римский Франциск поздравил православных с праздником Пасхи

Папа римский Франциск (Фото: Alessandra Tarantino / AP)

Папа римский Франциск поздравил всех православных с Пасхой, которая в этом году отмечается 2 мая. Об этом он заявил в ходе воскресного выступления на площади Святого Петра, его слова цитирует издание ilFaro.

«Наилучшие пожелания нашим братьям и сестрам из Православных Церквей, Восточных и Латинских Католических Церквей, которые сегодня, согласно юлианскому календарю, празднуют Пасху», — сказал он.

Понтифик также выразил соболезнования по поводу трагического инцидента в Израиле, где в давке на религиозной церемонии погибли 45 человек и многие получили травмы.