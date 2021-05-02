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Папа римский Франциск поздравил православных с праздником Пасхи

Папа римский Франциск
Папа римский Франциск (Фото: Alessandra Tarantino / AP)

Папа римский Франциск поздравил всех православных с Пасхой, которая в этом году отмечается 2 мая. Об этом он заявил в ходе воскресного выступления на площади Святого Петра, его слова цитирует издание ilFaro.

«Наилучшие пожелания нашим братьям и сестрам из Православных Церквей, Восточных и Латинских Католических Церквей, которые сегодня, согласно юлианскому календарю, празднуют Пасху», — сказал он.

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Понтифик также выразил соболезнования по поводу трагического инцидента в Израиле, где в давке на религиозной церемонии погибли 45 человек и многие получили травмы.

Путин поздравил православных с Пасхой
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<p>Владимир Путин</p>

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем пасхальном обращении к верующим увидел в празднике надежду на окончание пандемии коронавируса, которая должна оставить множество уроков для человечества. Он пожелал людям здоровья, благополучия и твердости в своей вере.

С Пасхой православных также поздравил президент России Владимир Путин. По его словам, праздник «имеет огромное нравственное значение». «Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним», — сказал президент.

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