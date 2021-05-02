Пандемия коронавируса , 02 мая, 01:19
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Патриарх Кирилл увидел в Пасхе надежду на окончание пандемии COVID-19
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пасхальном обращении к верующим, которое транслировал телеканал «Россия 24» заявил, что Пасха дарит надежду на окончание пандемии коронавируса COVID-19, которая оставит людям важные жизненные уроки.
«Нынешняя Пасха особенная, и эта особенность заключается в надежде, что напасть пандемии пройдет мимо, и, оставив нам ряд важных уроков, все-таки покинет нас навсегда», — сказал он.
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