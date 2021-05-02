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Пандемия коронавируса ,  
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Патриарх Кирилл увидел в Пасхе надежду на окончание пандемии COVID-19

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пасхальном обращении к верующим, которое транслировал телеканал «Россия 24» заявил, что Пасха дарит надежду на окончание пандемии коронавируса COVID-19, которая оставит людям важные жизненные уроки.

«Нынешняя Пасха особенная, и эта особенность заключается в надежде, что напасть пандемии пройдет мимо, и, оставив нам ряд важных уроков, все-таки покинет нас навсегда», — сказал он.

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