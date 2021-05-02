Замначальника иркутской ФСИН арестовали за взятку в 60 млн руб.

Заместителя начальника Управления собственной безопасности главного управления ФСИН по Иркутской области арестовали, против него возбудили дело за получение взятки в крупном размере. Об этом сообщает региональный СК.

«Возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере в сумме 60 млн руб.», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в апреле этого года замначальника УСБ ФСИН получил через 43-летнего посредника часть взятки — 10 млн руб. В обмен на деньги чиновник обещал прекратить оперативно-разыскные мероприятия в отношении неназванных руководителей коммерческих организаций и не докладывать об этом в органы.

Задержанным предъявили обвинения по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 291.1 УК России (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). Максимальное наказание по данным статьям предусматривает до 15 лет лишения свободы.