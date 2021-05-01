В главном храме Вооруженных сил началась первая пасхальная служба

В главном храме Вооруженных сил России началась первая пасхальная служба. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

«Главный праздник православных христиан — Пасха Христова впервые проходит в главном храме Вооруженных сил. Сегодня этот праздник объединил под сводами Патриаршего собора во имя Воскресения Христова <...> верующих военнослужащих и гражданский персонал Вооруженных сил, а также прихожан», — говорится в сообщении.

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