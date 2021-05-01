В главном храме Вооруженных сил началась первая пасхальная служба

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 74,85 (+0,46) Инвестиции, 30 апр, 13:27
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 90,59 (+0,43) Инвестиции, 30 апр, 13:27
Что вы знаете о работе иммунитета. Квиз РБК и Деринат, 01:00 «Реал» обыграл «Осасуну» и продлил беспроигрышную серию до 19 игр Спорт, 00:47 Путин и Собянин посетили пасхальное служение в храме Христа Спасителя Общество, 00:41 Где лучше всего смотреть на Млечный путь РБК и ПСБ, 00:34 «Лилль» победил «Ниццу» и вышел на первое место в чемпионате Франции Спорт, 00:29 Боррель назвал «лишенными оснований» санкции России против чиновников ЕС Политика, 00:18 Филипп Делорм — РБК Pro: «Рынок перейдет на электромобили к 2030 году» Pro, 00:00 В главном храме Вооруженных сил началась первая пасхальная служба Общество, 01 мая, 23:57 Три способа копить на пенсию для самозанятых РБК и НПФ «Будущее», 01 мая, 23:52 Лучший вратарь молодежного ЧМ из России подписал контракт с клубом НХЛ Спорт, 01 мая, 23:43 Демонстрации в крупных городах Европы переросли в столкновения с полицией Общество, 01 мая, 23:31 Россиянка сочла снятие флага ключевым эпизодом в финале ЧМ по шашкам Спорт, 01 мая, 23:14 История инвестора: как передать капитал своим детям РБК и СберПервый, 01 мая, 22:51 Бивол победил Ричардса и в девятый раз защитил чемпионский титул Спорт, 01 мая, 22:31
Общество ,  
0 

В главном храме Вооруженных сил началась первая пасхальная служба

В главном храме Вооруженных сил России началась первая пасхальная служба. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

«Главный праздник православных христиан — Пасха Христова впервые проходит в главном храме Вооруженных сил. Сегодня этот праздник объединил под сводами Патриаршего собора во имя Воскресения Христова <...> верующих военнослужащих и гражданский персонал Вооруженных сил, а также прихожан», — говорится в сообщении.

Материал дополняется

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter