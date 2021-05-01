Общество , 01 мая, 23:57
0
В главном храме Вооруженных сил началась первая пасхальная служба
В главном храме Вооруженных сил России началась первая пасхальная служба. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
«Главный праздник православных христиан — Пасха Христова впервые проходит в главном храме Вооруженных сил. Сегодня этот праздник объединил под сводами Патриаршего собора во имя Воскресения Христова <...> верующих военнослужащих и гражданский персонал Вооруженных сил, а также прихожан», — говорится в сообщении.
Материал дополняется