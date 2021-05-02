Пасхальная служба прошла на российской авиабазе в Сирии

Праздничное богослужение и крестный ход по случаю Пасхи прошли на российской авиационной базе Хмеймим в Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

Богослужение провел иерей Николай, который является помощником командующего группировкой российских войск в Сирии по работе с верующими военнослужащими. «Для нас это радостный праздник, который здесь, в Сирии, чувствуется особо остро. Наши военнослужащие очень благоговейно и со смирением готовятся к этой светлой дате», — заявил он.

По его словам, всю Страстную седьмицу в храме, расположеном на авиабазе, шли богослужения, которые были посвящены последним дням земной жизни Иисуса Христа.

В полночь вокруг полевого храма Пророка Божия Илии прошел крестный ход. В нем участвовали военнослужащие, а также командование авиабазы. После состоялась праздничная литургия. Настоятель храма освятил куличи и пасхальные яйца.