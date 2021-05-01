В Томске задержали накрасивших губы бюсту Пушкина акционистов

В Томске полиция задержала около 20 художников сквот-объединения «Котельная» после того, как они накрасили губы бюсту Пушкина. Об этом сообщает «ОВД-Инфо», местный портал vtomske.ru со ссылкой на издателя независимого студенческого медиа «Аксиома» Андрея Серафимова, а также Telegram-канал «Подъем».

По его словам, художники в честь 1 Мая проводили «различные перформативные действия» в городе. Они были одеты в карнавальные костюмы, играли на музыкальных инструментах, выступали с речами.

Серафимов отметил, что сотрудники полиции начали интересоваться, не звучали ли политические лозунги.