Во Франции задержали более 30 человек на первомайских демонстрациях

Фото: Christophe Petit-Tesson / EPA / ТАСС

В Париже в ходе демонстраций в честь Дня международной солидарности трудящихся начались беспорядки, в результате чего были задержаны 34 человека. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в Twitter.

«В Париже 34 ареста к этому часу», — говорится в сообщении.

Шествие началось после 14:00 (15:00 мск), участники акции двигались по направлению к площади Нации. В демонстрации участвуют представители профсоюзных и молодежных организаций, представители социалистических и коммунистических партий.

Префектура столичной полиции сообщила в Twitter, что в первых рядах колонны митингующих были радикально настроенные участники, которые своими действиями блокировали движение остальных.