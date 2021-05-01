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Общество ,  
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Против активиста из Челябинска завели дело по «дадинской» статье

Александр Кашеваров
Александр Кашеваров (Фото: chel.vesna / VK)

Полицейские задержали в аэропорту Екатеринбурга 18-летнего активиста, координатора движения «Весна» в Челябинске Александра Кашеварова. Об этом РБК сообщил адвокат Андрей Лепехин.

«Задержали в аэропорту Екатеринбурга и привезли в Челябинск на основании какого-то постановления о принудительном приводе, хотя ему никаких повесток не приходило. Здесь допросили в качестве подозреваемого, избрали подписку о невыезде», — рассказал он.

Ранее Telegram-канал «Апология протеста» опубликовал постановление, в котором говорится, что против Кашеварова возбудили уголовное дело по «дадинской» статье (ст. 212.1 УК России «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга»).

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Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Лепехин уточнил, что сторона защиты сразу подала ходатайство о прекращении уголовного дела. «Его привлекают за последнюю акцию 21 апреля, но у него было только одно решение, вступившее в законную силу за предыдущие акции. Чтобы привлекать его по «дадинской» статье, необходимо три решения, вступивших в законную силу», — пояснил он.

В настоящее время Кашеварова выпустили из полиции.

В ГУ МВД по Челябинской области не стали комментировать факт задержания Кашеварова.

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О том, что в отношении челябинца 2003 года рождения возбудили уголовное дело по ст. 212.1 УК России, стало известно накануне, 30 апреля.

В главке сообщали, что молодой человек не раз привлекался к административной ответственности по статье 20.2 КоАП России, однако он продолжил свою противоправную деятельность, регулярно размещая в интернете призывы принять участие в несогласованных акциях.

Акция в поддержку Навального в Москве. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Несогласованные акции протеста прошли в российских городах 21 апреля в поддержку оппозиционера Алексея Навального, отбывающего наказание в колонии и на тот момент державшего голодовку.

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