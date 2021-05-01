Против активиста из Челябинска завели дело по «дадинской» статье

Александр Кашеваров (Фото: chel.vesna / VK)

Полицейские задержали в аэропорту Екатеринбурга 18-летнего активиста, координатора движения «Весна» в Челябинске Александра Кашеварова. Об этом РБК сообщил адвокат Андрей Лепехин.

«Задержали в аэропорту Екатеринбурга и привезли в Челябинск на основании какого-то постановления о принудительном приводе, хотя ему никаких повесток не приходило. Здесь допросили в качестве подозреваемого, избрали подписку о невыезде», — рассказал он.

Ранее Telegram-канал «Апология протеста» опубликовал постановление, в котором говорится, что против Кашеварова возбудили уголовное дело по «дадинской» статье (ст. 212.1 УК России «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга»).

Лепехин уточнил, что сторона защиты сразу подала ходатайство о прекращении уголовного дела. «Его привлекают за последнюю акцию 21 апреля, но у него было только одно решение, вступившее в законную силу за предыдущие акции. Чтобы привлекать его по «дадинской» статье, необходимо три решения, вступивших в законную силу», — пояснил он.