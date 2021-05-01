В аэропорту Сочи задержали 21 рейс из-за непогоды

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В Сочи более 2 тыс. человек ожидают вылета в аэропорту, после того как более 20 рейсов из-за погодных условий не смогли прибыть в город. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта, передает «РИА Новости».

В пресс-службе уточнили, что с 21:00 пятницы, 30 апреля, из-за низкой облачности экипажи воздушных судов не могли установить визуальный контакт с полосой. Всего 21 рейс не смог прибыть в город. Самолеты уходили на запасные аэродромы.

Сейчас видимость в районе аэродрома улучшилась, аэропорт Сочи возобновил прием воздушных судов и готов к обслуживанию с повышенной нагрузкой, чтобы выйти в расписание.

«В терминале аэропорта в настоящее время ожидают вылета более двух тысяч человек», — говорится в сообщении. Из других городов вылета в Сочи ожидают 22 рейса.