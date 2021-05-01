Эксперты оценили увеличение штрафа за нарушение ПДД на ж/д переезде

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Увеличение штрафа за нарушения Правил дорожного движения (ПДД) на железнодорожном переезде не решит проблему аварий. Об этом РБК заявил координатор движения «Общество Синих Ведерок» Петр Шкуматов.

Он пояснил, что нередко инциденты на железнодорожных переездах возникают не только из-за нарушения правил водителями, но и из-за плохого технического состояния самих переездов. Так, многие железнодорожные переезды — это лежачий полицейский, через который можно проехать на скорости 5–10 км/ч, на некоторых переездах машина может застрять.

«Эта проблема [аварий] решается реконструкцией самих переездов с использованием современных технических решений и установкой современных сигнальных систем, которые будут предупреждать водителя о том, что на переезд не надо выезжать», — подчеркнул Шкуматов.

Партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с РБК также отметил, что в России есть много железнодорожных переездов, необорудованных защитными устройствами.