Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 74,85 (+0,46) Инвестиции, 30 апр, 13:27
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 90,59 (+0,43) Инвестиции, 30 апр, 13:27
Матыцин выразил соболезнования семьям погибших в аварии баскетболисток Спорт, 14:25 Глава центра «Самбо-70» оценил переход Трусовой фразой о «родной школе» Спорт, 14:07 В Китае из-за урагана погибли 11 человек. Видео Общество, 14:04 14 раз за 100 лет: где и когда увидеть кольцеобразное солнечное затмение РБК и ПСБ, 13:59 Эксперты оценили увеличение штрафа за нарушение ПДД на ж/д переезде Общество, 13:55 Роднина посоветовала Тутберидзе найти психолога после перехода Трусовой Спорт, 13:40 В Роспотребнадзоре назвали нестабильной ситуацию с COVID-19 в Крыму Общество, 13:36 Тутберидзе вернула своих. Трусова вслед за Костороной ушла от Плющенко Спорт, 13:26 Четыре стратегии, как накопить на пенсию РБК и НПФ «Будущее», 13:09 В Волгоградской области пообещали по 1 млн руб. семьям погибших в ДТП Общество, 13:05 Жапаров и Рахмон договорились о ревизии военной техники на границе Политика, 12:49 На Камчатке уволили пожаловавшуюся на токсичных людей и «сброд» министра Общество, 12:43 Эксперты оценили способ мошенничества с «защитой от отключения SWIFT» Финансы, 12:34 Тарасова отреагировала на переход Трусовой к Тутберидзе Спорт, 12:26
Общество ,  
0 

Эксперты оценили увеличение штрафа за нарушение ПДД на ж/д переезде

Фото: Георгий Абашвили / РБК
Фото: Георгий Абашвили / РБК

Увеличение штрафа за нарушения Правил дорожного движения (ПДД) на железнодорожном переезде не решит проблему аварий. Об этом РБК заявил координатор движения «Общество Синих Ведерок» Петр Шкуматов.

Он пояснил, что нередко инциденты на железнодорожных переездах возникают не только из-за нарушения правил водителями, но и из-за плохого технического состояния самих переездов. Так, многие железнодорожные переезды — это лежачий полицейский, через который можно проехать на скорости 5–10 км/ч, на некоторых переездах машина может застрять.

«Эта проблема [аварий] решается реконструкцией самих переездов с использованием современных технических решений и установкой современных сигнальных систем, которые будут предупреждать водителя о том, что на переезд не надо выезжать», — подчеркнул Шкуматов.

В России в пять раз увеличили один из штрафов за нарушение ПДД
Общество

Партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с РБК также отметил, что в России есть много железнодорожных переездов, необорудованных защитными устройствами.

По его мнению, вначале следует разобраться с переездами, а уже потом повышать штрафы. В то же время Моржаретто заявил, что в 100% случаев в авариях виноват человеческий фактор.

В России с мая в пять раз увеличили штрафы за нарушения ПДД на железнодорожном переезде. Если ранее штраф за переезд путей в неположенном месте, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, остановку или стоянку на переезде, проезд через нерегулируемый железнодорожный переезд составлял 1 тыс. руб., то теперь за те же действия водителей будут штрафовать на 5 тыс. руб.

Читайте на РБК Pro
Герд Леонгард — РБК: «Через 10 лет все программисты станут безработными» Как самый загадочный трейдер США потерял $20 млрд Из-за какого хобби в резюме вы не получите работу Ицхак Адизес — РБК Pro: «У россиян имидж очень хитрых людей»
ПДД штраф эксперты новости
Материалы по теме
В России в пять раз увеличили один из штрафов за нарушение ПДД
Общество
ГИБДД объяснила сложность изменения ПДД
Общество
Правительство одобрило ужесточение наказания за нарушение ПДД
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter