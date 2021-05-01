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В России вступило в силу пятикратное повышение штрафа за нарушение ПДД

В России с мая в пять раз вырастают штрафы за нарушения правил дорожного движения на железнодорожном переезде. Соответствующий закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее штраф за переезд путей в неположенном месте, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, остановку или стоянку на переезде, проезд через нерегулируемый железнодорожный переезд составлял 1 тыс. руб. Теперь за те же действия водителей будут штрафовать на 5 тыс. руб.

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Фото:Станислав Красильников / ТАСС

Изменения вносятся в российский КоАП.

Кроме того, с 1 мая в силу вступили штрафы за высадку детей до 16 лет без билета из общественного транспорта без сопровождения взрослых. Водителей будут штрафовать на 5 тыс. руб., должностных лиц — на сумму от 20 тыс. до 30 тыс. руб. По мнению авторов инициативы, оставлять детей одних у дороги опасно для здоровья.

ПДД штраф железная дорога
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