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Финансы ,  
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Эксперты оценили способ мошенничества с «защитой от отключения SWIFT»

Фото: Rupak De Chowdhuri / Reuters
Фото: Rupak De Chowdhuri / Reuters

Схема, когда мошенники обзванивают клиентов банков под предлогом защиты их карт от отключения в России международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, не является новой. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Сбербанка.

«Это все те же схемы с использованием методов социальной инженерии. Меняются только сценарии, адаптируясь под актуальную новостную повестку и события», — пояснили в банке.

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов подтвердил РБК, что мошенники часто используют актуальную новостную повестку, чтобы вызвать доверие у своей жертвы, выведать личную, финансовую информацию, убедить клиента банка перевести средства якобы на безопасный счет.

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Эксперты призвали клиентов кредитных организаций оставаться бдительными, не сообщать никому пароли и коды из СМС, а также свой CVV. Даже если звонящий звучит крайне убедительно, стоит повесить трубку и перезвонить по официальному номеру организации, добавил Голованов.

Ранее руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева сообщила «РИА Новости», что клиентов банков начали обзванивать мошенники якобы для защиты их карт от отключения в России SWIFT. В то же время пока в стране не было информации об успешности таких атак, отметила она.

Европарламент 29 апреля принял резолюцию с призывом отключить Россию от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT. Резолюции Европарламента не имеют обязывающей силы для ЕС. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее говорил, что в арсенале ЕС нет инструментов, которые позволили бы отключить Россию от SWIFT.

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