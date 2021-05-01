Эксперты оценили способ мошенничества с «защитой от отключения SWIFT»

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Схема, когда мошенники обзванивают клиентов банков под предлогом защиты их карт от отключения в России международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, не является новой. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Сбербанка.

«Это все те же схемы с использованием методов социальной инженерии. Меняются только сценарии, адаптируясь под актуальную новостную повестку и события», — пояснили в банке.

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов подтвердил РБК, что мошенники часто используют актуальную новостную повестку, чтобы вызвать доверие у своей жертвы, выведать личную, финансовую информацию, убедить клиента банка перевести средства якобы на безопасный счет.

Эксперты призвали клиентов кредитных организаций оставаться бдительными, не сообщать никому пароли и коды из СМС, а также свой CVV. Даже если звонящий звучит крайне убедительно, стоит повесить трубку и перезвонить по официальному номеру организации, добавил Голованов.