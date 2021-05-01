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Полицейский пострадал во время погони со стрельбой за машиной в Москве

В Москве полицейский пострадал в ходе погони с применением табельного оружия за пытавшейся скрыться иномаркой. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

По данным главка, инцидент произошел в ночь на 1 мая на улице Молодогвардейская. Экипаж ДПС заметил автомобиль BMW, который нарушил Правила дорожного движения. На требования инспекторов остановиться нарушители не отреагировали, после чего началась погоня.

«Во время преследования наряд патрульно-постовой службы предпринял меры к остановке автомобиля, при этом произошел наезд на полицейского», — добавили в управлении.

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В результате сотрудник полиции получил травму ноги. После этого полицейские открыли огонь, при применении оружия никто не пострадал. Двух злоумышленников удалось задержать на улице Лобачевского.

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что в погоне участвовали не менее десяти полицейских автомобилей.

Москва полицейский погоня стрельба
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