В России вступили в силу штрафы за высадку из транспорта детей без билета

В России вступили в силу штрафы за принудительную высадку детей-безбилетников до 16 лет из общественного транспорта. Соответствующий закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Детей запрещается высаживать без сопровождения взрослых. Сумма штрафа для водителя составит 5 тыс. руб. Должностных лиц ждет штраф от 20 тыс. до 30 тыс. руб.

Сам запрет вступил в силу в марте. Соответствующий законопроект был разработан Минтрансом. Год назад тогдашний глава ведомства Евгений Дитрих говорил, что в стране были примеры, когда детей без билета высаживали посреди ночи «где-то за городом, в темноте, в грязь». Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин также отмечал, что оставлять детей одних у дороги опасно для их жизни.