В Пермском крае при пожаре в доме погибли восемь человек

В городе Кудымкар в Пермском крае загорелся жилой дом, погибли восемь человек. Об этом сообщила единая диспетчерская служба города, передает ТАСС.

«Восемь погибших, двое из них несовершеннолетние», — сказал собеседник агентства.

СК уточнил, что погибли дети 2011 и 2016 годов рождения. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По данным следствия, пожар произошел в частном одноэтажном деревянном доме.

Пресс-служба МЧС России сообщила ТАСС, что к моменту прибытия пожарных огонь уже охватил жилое здание и хозяйственные постройки. Площадь возгорания составила 120 кв. м. Открытое горение удалось потушить.