Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 74,85 (+0,46) Инвестиции, 30 апр, 13:27
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 90,59 (+0,43) Инвестиции, 30 апр, 13:27
В TikTok назначили нового гендиректора Технологии и медиа, 03:45 Путин подписал закон о запрете двойного гражданства для госслужащих Общество, 03:23 Лебедь, дыра, квадрат: самые черные из самых черных предметов. Тест 03:23 Прокуратура назвала число погибших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае Общество, 02:50 Главу департамента сочинской мэрии заподозрили в получении крупной взятки Общество, 02:33 Зрители выбрали победителя восьмого сезона шоу «Голос. Дети» Общество, 02:31 Какие данные обо мне собирает смартфон РБК и M.Video, 02:03 В России заработала новая формула расчета цены бензина Бизнес, 02:00 Блинкен попросит Германию остановить «Северный поток — 2» Политика, 01:53 Набсовет «Нафтогаза» в полном составе подал в отставку Политика, 01:44 Приезжающих из-за границы россиян обязали дважды сдавать тест на COVID Общество, 01:00 Что вы знаете о работе иммунитета. Квиз РБК и Деринат, 01:00 Где лучше всего смотреть на Млечный путь РБК и ПСБ, 00:54 Noize MC сообщил о срыве концерта в Оренбурге Общество, 00:54
Общество ,  
0 

Путин подписал закон о запрете двойного гражданства для госслужащих

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий государственным и муниципальным служащим иметь иностранное гражданство и вид на жительство за рубежом. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Запрет распространяется на должности, подразумевающие оформление допуска к государственной тайне. Кроме того, уточняются нормы, обязывающие сотрудников госорганов или органов местного самоуправления извещать руководство об утрате гражданства России или о приобретении гражданства другой страны или вида на жительство в ней. Изменения вносятся в Трудовой кодекс.

Госдума приняла законы о запрете двойного гражданства для госслужащих
Политика
Фото:Олег Яковлев / РБК

Ограничения не распространяются на жителей Крыма, которые не имеют возможности оформить отказ от украинского гражданства.

Проект закона был подготовлен в связи с принятием поправки к Конституции от 14 марта 2020 года «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». Поправки в Основной закон были приняты 77,92% проголосовавших на всероссийском голосовании.

Владимир Путин Закон второе гражданство
Материалы по теме
Госдума приняла законы о запрете двойного гражданства для госслужащих
Политика
Путин подписал закон о запрете второго гражданства для парламентариев
Политика
Путин внес законопроект о запрете двойного гражданства для чиновников
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter