Путин подписал закон о запрете двойного гражданства для госслужащих

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий государственным и муниципальным служащим иметь иностранное гражданство и вид на жительство за рубежом. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Запрет распространяется на должности, подразумевающие оформление допуска к государственной тайне. Кроме того, уточняются нормы, обязывающие сотрудников госорганов или органов местного самоуправления извещать руководство об утрате гражданства России или о приобретении гражданства другой страны или вида на жительство в ней. Изменения вносятся в Трудовой кодекс.

Ограничения не распространяются на жителей Крыма, которые не имеют возможности оформить отказ от украинского гражданства.

Проект закона был подготовлен в связи с принятием поправки к Конституции от 14 марта 2020 года «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». Поправки в Основной закон были приняты 77,92% проголосовавших на всероссийском голосовании.