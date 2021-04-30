СК начал проверку после ДТП с автобусом в Хабаровском крае

Следствие проверит обстоятельства аварии с пассажирским автобусом в Хабаровском крае. Об этом сообщили РБК в краевом управлении Следственного комитета (СК).

«В момент происшествия в салоне находились 32 пассажира и 2 водителя. В аварии есть пострадавшие», — говорится в сообщении.

СК оценит действия руководства пассажирского автотранспортного предприятия на предмет наличия признаков состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). На место выехала следственно-оперативная группа.

Водитель автобуса не справился с управлением, и машину перевернулась в Нанайском районе Хабаровского края на автодороге Лидога — Ванино. Внутри были 32 пассажира и два водителя. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, в результате ДТП погибли три человека, более десяти пострадали.