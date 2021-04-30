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Представитель главы Коми объяснил запись нецензурной беседы с депутатом

Владимир Уйба
Владимир Уйба (Фото: rkomi.ru)

Депутат Госсовета Олег Михайлов после ежегодного доклада главы Коми Владимира Уйбы начал оскорблять главу республики. Об этом сообщил РБК руководитель пресс-службы главы Коми Евгений Ракин, комментируя опубликованную запись разговора депутата и главы региона с нецензурной лексикой.

Он рассказал, что накануне Уйба выступал с отчетным докладом перед Госсоветом. Регламентом предусмотрена возможность задать главе республики три вопроса по отчету. Первым взял слово Михайлов. Однако, по словам Ракина, «его выступление было посвящено даже не докладу главы, а началось с оскорблений в адрес Владимира Викторовича».

«Как это воспринять? Михайлов оскорбляет человека, трижды награжденного орденом Мужества, заслуженного врача, признание заслуг которого бесспорно. Медика, который спасал жизни людей в горячих точках», — отметил представитель главы Коми.

Несмотря на то что депутат «очень эмоционально и не очень хорошо» отзывался об Уйбе и руководстве республики в целом, глава Коми «спокойно выслушал, не поддался на провокацию».

«Понятно, что публично он, наверное, не мог как-то реагировать. Но молчать — не значит терпеть, — заметил Ракин. — Вполне ожидаемо, что уже за пределами зала Владимир Викторович подошел к Олегу Алексеевичу и потребовал объясниться — что это было». Ракин отметил, что Уйба потребовал от Михайлова объяснения, говоря с ним «на том же языке, на котором тот, судя по всему, только и понимает».

Однако депутат «отказался отвечать за свои слова» и «повел себя подло», исподтишка записав разговор с главой Коми, который велся тет-а-тет, и разгласив его содержание.

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«И видимо, испугавшись развития событий, [Михайлов] ретировался, — добавил представитель главы Коми. — Для Владимира Викторовича ожидаемо, что это вызвало резонанс. Как тут оценивать? Он уже прокомментировал ситуацию, и его позиция осталась неизменной».

Он отметил, что Уйба относится ко всем с уважением, независимо от фракции.

«Ранее Владимир Викторович в адрес депутатов и Михайлова Олега Алексеевича, тем более публично, — я думаю, и непублично тоже, — не позволял себе никаких подобных заявлений, каких-либо негативных [высказываний]», — заключил Ракин.

Ранее Михайлов обнародовал фрагмент аудиозаписи с нецензурной лексикой. Депутат говорил, что записал разговор с главой Коми. Мужской голос, который, как утверждает автор записи, принадлежит Уйбе, спрашивает Михайлова: «Кого ты трусом назвал, конь?» и предлагает разобраться.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инцидент, заявил, что это был «мужской разговор», который не надо было записывать. «Это был не публичный разговор, это был разговор двух мужчин, один из которых этот разговор записал и выложил, поэтому давайте это оставим все-таки этим двум мужчинам и будем надеяться, что <...> не будет никаких оскорблений публичных», — сказал он.

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