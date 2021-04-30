Представитель главы Коми объяснил запись нецензурной беседы с депутатом

Владимир Уйба (Фото: rkomi.ru)

Депутат Госсовета Олег Михайлов после ежегодного доклада главы Коми Владимира Уйбы начал оскорблять главу республики. Об этом сообщил РБК руководитель пресс-службы главы Коми Евгений Ракин, комментируя опубликованную запись разговора депутата и главы региона с нецензурной лексикой.

Он рассказал, что накануне Уйба выступал с отчетным докладом перед Госсоветом. Регламентом предусмотрена возможность задать главе республики три вопроса по отчету. Первым взял слово Михайлов. Однако, по словам Ракина, «его выступление было посвящено даже не докладу главы, а началось с оскорблений в адрес Владимира Викторовича».

«Как это воспринять? Михайлов оскорбляет человека, трижды награжденного орденом Мужества, заслуженного врача, признание заслуг которого бесспорно. Медика, который спасал жизни людей в горячих точках», — отметил представитель главы Коми.

Несмотря на то что депутат «очень эмоционально и не очень хорошо» отзывался об Уйбе и руководстве республики в целом, глава Коми «спокойно выслушал, не поддался на провокацию».

«Понятно, что публично он, наверное, не мог как-то реагировать. Но молчать — не значит терпеть, — заметил Ракин. — Вполне ожидаемо, что уже за пределами зала Владимир Викторович подошел к Олегу Алексеевичу и потребовал объясниться — что это было». Ракин отметил, что Уйба потребовал от Михайлова объяснения, говоря с ним «на том же языке, на котором тот, судя по всему, только и понимает».