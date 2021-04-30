В Польше назвали непреднамеренным нарушение белорусской границы

Министерство обороны Польши (Фото: wikipedia.org)

Воздушное судно ВВС Польши нарушило границы Белоруссии непреднамеренно. Об этом оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило в своем Twitter.

«Ночью 29 апреля при выполнении штатных задач патрулирования в рамках воздушных операций Вооруженных сил Польши была нарушена государственная граница Белоруссии», — говорится в сообщении.

Ранее Министерство обороны Белоруссии сообщило о нарушении воздушной границы в районе населенного пункта Козловичи. Как рассказали в ведомстве, 29 апреля около двух часов ночи на территорию страны залетел вертолет Ми-24.

На следующий день Минобороны Белоруссии вызвало атташе по вопросам обороны при посольстве Польши. Ведомство попросило Варшаву провести разбирательство по факту нарушения границы.