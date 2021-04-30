Адвокатская палата заявила о готовности защищать правозащитника Павлова

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Адвокатская палата Санкт-Петербурга готова выступить в защиту главы правозащитной организации «Команда 29» Ивана Павлова, которого задержали в Москве 30 апреля. Об этом руководитель палаты Александр Чангли сообщил РБК.

«Мы обеспечили присутствие наших представителей на обысках, которые происходили в Санкт-Петербурге (в местном офисе «Команды 29»), мы держим руку на пульсе. Все, что возможно с нашей стороны, будет сделано», — сказал представитель организации.

Палата сейчас готовит заявление, в которой изложит свою позицию в отношении этого уголовного дела и затем будет рассматривать конкретный план действий. Сейчас о нем говорить рано, поскольку Павлов находится на допросе, указал Чангли.

«Тем не менее наша консолидированная позиция в том, что мы считаем преследование адвокатов за подобные вещи недопустимым. Фактически он преследуется за то, что давал интервью ряду СМИ — «Ведомостям», ТАСС, «Коммерсанту» и т.д», — заявил руководитель палаты.