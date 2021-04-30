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Адвокатская палата заявила о готовности защищать правозащитника Павлова

Фото: apspb.ru
Фото: apspb.ru

Адвокатская палата Санкт-Петербурга готова выступить в защиту главы правозащитной организации «Команда 29» Ивана Павлова, которого задержали в Москве 30 апреля. Об этом руководитель палаты Александр Чангли сообщил РБК.

«Мы обеспечили присутствие наших представителей на обысках, которые происходили в Санкт-Петербурге (в местном офисе «Команды 29»), мы держим руку на пульсе. Все, что возможно с нашей стороны, будет сделано», — сказал представитель организации.

Палата сейчас готовит заявление, в которой изложит свою позицию в отношении этого уголовного дела и затем будет рассматривать конкретный план действий. Сейчас о нем говорить рано, поскольку Павлов находится на допросе, указал Чангли.

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«Тем не менее наша консолидированная позиция в том, что мы считаем преследование адвокатов за подобные вещи недопустимым. Фактически он преследуется за то, что давал интервью ряду СМИ — «Ведомостям», ТАСС, «Коммерсанту» и т.д», — заявил руководитель палаты.

Правозащитники опубликовали открытое письмо в поддержку задержанного. Среди авторов такие видные деятели правозащитного движения, как Илья Новиков, Каринна Москаленко, Анна Ставицкая, Андрей Юмашев и другие.

В письме они заявили, что считают задержание Павлова связанным с его профессиональной деятельностью и потребовали освободить адвоката. По их мнению, задержание и обыски — акт запугивания юриста и его коллег, чтобы те отказались защищать своих доверителей.

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Павлов — защитник по делу журналиста Ивана Сафронова, обвиненного в госизмене, а также по делу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом), который прокуратура хочет признать экстремистской организацией.

Он также выступал адвокатом по делу обвиняемого в государственной измене топ-менеджера «Интер РАО» Карины Цуркан, обвиняемого в получении составляющих гостайну сведений Антона Коломицына, а также обвиненных в госизмене ученых Валерия Митько и Виктора Кудрявцева. Последний умер 29 апреля от осложнений, вызванных онкозаболеванием.

Павлова задержали утром 30 апреля. Ему вменяют разглашение данных предварительного расследования (ст. 310 УК) по делу Сафронова: в начале марта он передал «Ведомостям» постановление о привлечении своего подзащитного в качестве обвиняемого, а также сообщил СМИ, что в деле появились показания секретного свидетеля под псевдонимом Ландер.

Максимальное наказание по этой статье — 80 тыс. руб. штрафа, либо два года исправительных работ, либо арест на срок до трех месяцев.

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