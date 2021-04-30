Песков прокомментировал задержание адвоката Павлова

Иван Павлов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В Кремле знают о задержании главы правозащитной организации Ивана Павлова, но не осведомлены о деталях. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Нам известно об этом из сообщений СМИ, но мы не следим, потому что мы не обладаем информацией. Мы не знаем ни причины этого задержания, ни каким образом это произошло, что вменяется этому адвокату. Это не наша прерогатива», — сказал Песков.

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