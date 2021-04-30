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В Кремле исключили компенсацию праздников в мае за счет январских дней

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Долгие выходные в мае, скорее всего, не будут компенсироваться за счет других праздничных дней. Об этом, как передает «РИА Новости», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Не знаю, такой информацией не располагаю… Вряд ли, наверное, подлежат какой-то компенсации дальнейшей вот эти дни», — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности компенсации за счет праздников в январе.

Часть регионов продлит длинные майские выходные еще на день
Общество
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Ранее сервис SuperJob провел опрос среди россиян о том, как они относятся к продлению майских каникул. Продление поддерживают 50% населения страны, при этом 12% высказали мнение, что нужно было увеличить число нерабочих дней в мае, но сократить количество выходных дней в январе, а 38% респондентов уверены, что при продлении майских праздников длинные новогодние каникулы необходимо сохранить.

За длинные майские каникулы без ущерба для новогодних чаще голосовали женщины (40% против 37%). Они же чаще выступали за то, чтобы оставить все как есть (18% против 15%).

О продлении майских праздников с 1 по 10 мая президент России Владимир Путин объявил 23 апреля после соответствующего предложения глав Роспотребнадзора Анны Поповой. Решение было мотивировано борьбой с пандемией коронавируса. При этом в Кремле исключили введение локдауна.

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