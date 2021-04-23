Эксперты назвали долю ожидавших длинных майских каникул россиян

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Каждый второй россиянин ожидал длинных майских каникул, показал опрос сервиса SuperJob.

«Идею увеличить продолжительность майских праздников поддерживает в общей сложности половина населения страны (50%)», — говорится в материалах опроса. При этом 12% высказали мнение, что нужно было увеличить число нерабочих дней в мае, но сократить количество выходных дней в январе, а 38% респондентов уверены, что при продлении майских праздников длинные новогодние каникулы необходимо сохранить.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны.

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