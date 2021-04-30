Коллега Ивана Павлова сообщил об обысках у его жены

Иван Павлов (справа) (Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС)

После задержания главы адвокатской «Команды 29» Ивана Павлова, который ведет дело обвиненного в госизмене советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронов и ФБК (признан иноагентом), проводятся обыски по нескольким адресам. Об этом корреспонденту РБК сообщил адвокат Евгений Смирнов.

По словам Смирнова, обыски проходят в том числе по адресу, где проживает супруга Павлова.

На сайте «Команды 29» также сообщается, что обыски проходят у ее ИТ-менеджера Игоря Дорфмана.

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Павлова задержали 30 апреля в отеле на Бауманской улице в Москве. По словам Смирнова, адвокату вменяют ст. 310 УК (разглашение данных предварительного расследования). В «Команде 29» указывали, что в 9:00 адвокат должен был участвовать в очередном заседании по делу Сафронова, где должен был решаться вопрос о продлении ареста.