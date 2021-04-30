Кремль назвал первопричину сложностей с получением американских виз

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Первоначальная причина сложностей с получением американской визы за рубежом — недружественные действия США. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Нужно смотреть на первопричину той напряженной ситуации, которая складывается в наших двусторонних отношениях. Если отматывать этот клубок недружественных шагов в обратную сторону, то становится очевидным, что предтеча всего этого — недружественные действия США», — сказал Песков.

Он добавил, что за последние год или больше «практически единицы россиян» могли получать визы в американском посольстве в Москве. По его словам, новые меры властей США не поменяли ситуацию.

30 апреля американское посольство в России объявило о сокращении оказываемых консульских услуг, начиная с 12 мая. Теперь их будут оказывать только в экстренном порядке гражданам США. Иммиграционные визы будут тоже выдавать ограниченно. Эти меры диппредставительство связывает с сокращением на 75% численности консульского отдела из-за принятых российскими властями ограничений на найм находящихся на территории России граждан.