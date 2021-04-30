«Яндекс.Такси» решила выйти на рынок Норвегии

Фото: taxi.yandex.ru

Компания «Яндекс.Такси» намерена выйти на рынок Норвегии. Как следует из информации, опубликованной на сайте по поиску вакансий Facancy, компания ищет исполнительного менеджера Yango (международное подразделение «Яндекс.Такси») в Норвегии, обнаружил корреспондент РБК. Среди прочего в обязанности сотрудника войдет поиск и управление командой «для запуска бизнеса в Норвегии», а также расширение деятельности за счет различных партнерств, решение стратегических и операционных задач на этом рынке.

Из другой вакансии, опубликованной на сайте «Яндекса», следует, что компания также ищет координатора в норвежское отделение Yango. Этот сотрудник будет управлять потоком водителей, приходящих на работу в региональный центр Yango, а также помогать им по телефону с использованием приложения и другими техническими проблемами.

Представитель «Яндекс.Такси» подтвердил информацию о выходе на новый рынок. «Нам интересен рынок Скандинавии, поэтому мы рассматриваем различные возможности для развития. Более того, у Yango уже есть опыт работы в Финляндии», — отметил он.

«Яндекс.Такси» расширяет свою географию с 2016 года, сейчас он работает в 16 странах мира. В числе первых стран оказались Грузия, Казахстан и Украина (в дальнейшем работа в этой стране была приостановлена). Бренд Yango впервые был запущен осенью 2018 года в Кот-дʼИвуаре. Впоследствии компания вышла под этой же торговой маркой в Финляндию, Эстонию, Литву, Израиль, Гану и Румынию. Но на рынке последней компания приостановила предоставление услуг осенью прошлого года из-за особенностей регулирования сферы пассажирских перевозок.