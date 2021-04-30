«Яндекс.Такси» решила выйти на рынок Норвегии
Компания «Яндекс.Такси» намерена выйти на рынок Норвегии. Как следует из информации, опубликованной на сайте по поиску вакансий Facancy, компания ищет исполнительного менеджера Yango (международное подразделение «Яндекс.Такси») в Норвегии, обнаружил корреспондент РБК. Среди прочего в обязанности сотрудника войдет поиск и управление командой «для запуска бизнеса в Норвегии», а также расширение деятельности за счет различных партнерств, решение стратегических и операционных задач на этом рынке.
Из другой вакансии, опубликованной на сайте «Яндекса», следует, что компания также ищет координатора в норвежское отделение Yango. Этот сотрудник будет управлять потоком водителей, приходящих на работу в региональный центр Yango, а также помогать им по телефону с использованием приложения и другими техническими проблемами.
Представитель «Яндекс.Такси» подтвердил информацию о выходе на новый рынок. «Нам интересен рынок Скандинавии, поэтому мы рассматриваем различные возможности для развития. Более того, у Yango уже есть опыт работы в Финляндии», — отметил он.
«Яндекс.Такси» расширяет свою географию с 2016 года, сейчас он работает в 16 странах мира. В числе первых стран оказались Грузия, Казахстан и Украина (в дальнейшем работа в этой стране была приостановлена). Бренд Yango впервые был запущен осенью 2018 года в Кот-дʼИвуаре. Впоследствии компания вышла под этой же торговой маркой в Финляндию, Эстонию, Литву, Израиль, Гану и Румынию. Но на рынке последней компания приостановила предоставление услуг осенью прошлого года из-за особенностей регулирования сферы пассажирских перевозок.