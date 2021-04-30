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Ликсутов объявил о запуске в Москве «народного каршеринга»

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В Москве запустили «народный каршеринг» «Рули», регистрация уже открыта для первых участников-тестировщиков. Об этом сообщил глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

«Мы открываем регистрацию для первых 100 участников-тестировщиков нашего нового проекта «Рули», — написал он.

Как писал Autonews, сервис «Рули» заработал в тестовом режиме Москве и Санкт-Петербурге. Так, проверить функции сервиса смогут лишь первые сто участников-тестировщиков, которые успеют раньше всех зарегистрироваться в системе и пройти условия отбора.

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Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС


Для начала работы с сервисом необходимо установить мобильное приложение «Рули» и зарегистрироваться в нем. Затем отмечать в нем время, когда гражданин не пользуется автомобилем, указав статус «свободен». Все детали, которые касаются времени бронирования, места передачи и возвращения транспортного средства, а также стоимости сдачи, владелец фиксирует заранее в приложении.

По словам Ликсутова, новый сервис на тестовом режиме позволит сдать автомобиль в аренду только близким, друзьям или знакомым. Он пояснил, что «не каждый готов пустить за руль постороннего, поэтому на первом этапе автовладельцы сами смогут выбирать, кому доверить свою машину из близкого круга знакомых людей».

Так, для водителей-арендаторов предусмотрены специальные приглашения: зарегистрированный в «Рули» автовладелец сможет отметить людей из своего списка контактов, которым он готов доверить свой автомобиль.
Этим людям придут уведомления, и они смогут оставить заявку в сервисе как арендаторы.

Владельцы также будут в онлайн-режиме знать, где именно находится их автомобиль, какие у него в данный момент скорость и остаток топлива в баке. Для этого первым ста участникам сервиса власти Москвы бесплатно предоставят телематическое оборудование и модули удаленного доступа к автомобилю.

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Также первым участникам предоставят открытый полис ОСАГО до 400 тыс. руб. на весь срок тестирования. Страхование КАСКО нужно будет оформлять самостоятельно владельцу машины. Однако штрафы, полученные во время аренды, будет обязан оплачивать именно нарушитель.

По словам Ликсутова, главная цель запуска проекта — уменьшить число автомобилей в городе, «которые стоят без дела на парковке».

Власти решили опробовать «народный каршеринг» на друзьях автовладельцев
Авто
Фото:Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Источники на рынке автомобильных арендных сервисов рассказывали РБК о готовящемся запуске «народного каршеринга» в начале апреля. Соосновательница компании BelkaCar Лориана Сардар говорила, что московские власти обсуждали с ними и другими участниками рынка данный проект. «С точки зрения логики этот проект хорошо укладывается в систему мобильности города», — добавила она.

По словам гендиректора YouDrive Алексея Сергеева, вариант запуска каршеринга «между людьми» пользуется популярностью на Западе и мог бы быть интересным для России.

Источник РБК в одном из традиционных сервисов каршеринга тогда напомнил, что перед использованием каждая новая модель автомобиля у них проходит тесты и обкатку, от этого зависит в том числе и оборудование, которое необходимо будет установить. По его словам, неизвестно, как именно это будет происходить в рамках «народного каршеринга».

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