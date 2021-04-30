Ликсутов объявил о запуске в Москве «народного каршеринга»

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В Москве запустили «народный каршеринг» «Рули», регистрация уже открыта для первых участников-тестировщиков. Об этом сообщил глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

«Мы открываем регистрацию для первых 100 участников-тестировщиков нашего нового проекта «Рули», — написал он.



Как писал Autonews, сервис «Рули» заработал в тестовом режиме Москве и Санкт-Петербурге. Так, проверить функции сервиса смогут лишь первые сто участников-тестировщиков, которые успеют раньше всех зарегистрироваться в системе и пройти условия отбора.

Для начала работы с сервисом необходимо установить мобильное приложение «Рули» и зарегистрироваться в нем. Затем отмечать в нем время, когда гражданин не пользуется автомобилем, указав статус «свободен». Все детали, которые касаются времени бронирования, места передачи и возвращения транспортного средства, а также стоимости сдачи, владелец фиксирует заранее в приложении.

По словам Ликсутова, новый сервис на тестовом режиме позволит сдать автомобиль в аренду только близким, друзьям или знакомым. Он пояснил, что «не каждый готов пустить за руль постороннего, поэтому на первом этапе автовладельцы сами смогут выбирать, кому доверить свою машину из близкого круга знакомых людей».