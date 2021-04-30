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Общество ,  
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СК сообщил о погибшем при обрушении породы на мурманском комбинате

Фото: minec.gov-murman.ru
Фото: minec.gov-murman.ru

На горно-обогатительном комбинате «Олений ручей» (принадлежит АО «Северо-западная фосфорная компания») в Мурманской области при обвале горной породы погиб один человек. Об этом сообщили РБК в пресс-службе следственного управления СК по Мурманской области.

«Погиб один человек, горный мастер 1972 года рождения», — сообщили в ведомстве.

Ранее в МЧС сообщали о двух пострадавших. Однако позже руководитель группы по социальной политике и внешним связям СЗФК Елена Кононова сообщила ТАСС, что данные о двух пострадавших неверны, под завал попал только один человек.

30 апреля на территории ГОК «Олений ручей» обвалилась горная порода. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении горных работ).

«Интерфакс» со ссылкой на источник в службах технадзора сообщал, что причиной обвала стала трещина, которая образовалась на руднике во время горных работ. Отслоившаяся часть горного массива зависла и спровоцировала обрушение пород. Собеседник агентства указал, что в качестве основной версии произошедшего власти рассматривают нарушение техники безопасности.

новости Мурманская область обрушение ГОК
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