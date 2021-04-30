В Мурманской области при обрушении породы пострадали два человека
Два человека пострадали из-за обрушения породы на горно-обогатительном комбинате «Олений ручей» в Мурманской области. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
«На горно-обогатительном комбинате «Олений ручей» произошел обвал горной породы. В результате пострадали два человека, угрозы жизни для остальных не имеется», — сообщили в МЧС.
В ведомстве указали, что сейчас на месте происшествия работают спасатели военизированных горно-спасательных частей МЧС.
ТАСС со ссылкой на собеседника в ведомстве сообщает об одном погибшем. Об этом также сообщает источник «Интерфакса».