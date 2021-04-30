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В Мурманской области при обрушении породы пострадали два человека

ГОК «Олений ручей»
ГОК «Олений ручей» (Фото: acronpjsc / VK)

Два человека пострадали из-за обрушения породы на горно-обогатительном комбинате «Олений ручей» в Мурманской области. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«На горно-обогатительном комбинате «Олений ручей» произошел обвал горной породы. В результате пострадали два человека, угрозы жизни для остальных не имеется», — сообщили в МЧС.

В ведомстве указали, что сейчас на месте происшествия работают спасатели военизированных горно-спасательных частей МЧС.

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Фото:МЧС РФ

ТАСС со ссылкой на собеседника в ведомстве сообщает об одном погибшем. Об этом также сообщает источник «Интерфакса».

По факту произошедшего завели дело. «Следственным отделом по городу Апатиты возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности проведения горных работ на одном из ГОКов Мурманской области. В данный момент проводится осмотр места происшествия, обстоятельства нарушения устанавливаются», — сообщили РБК в пресс-службе СУ СК по Мурманской области.

«Интерфакс» со ссылкой на источник в службах технадзора сообщает, что на руднике вблизи поверхностей в ходе проведения горных работ образовалась трещина. В результате отслоившаяся часть горного массива зависла и спровоцировала обрушение пород. Собеседник агентства указал, что в качестве основной версии произошедшего власти рассматривают нарушение техники безопасности.

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