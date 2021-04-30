В Красноярске полиция пришла в научный центр СО РАН

Фото: Никита Попов / РБК

Сотрудники правоохранительных органов провели оперативные мероприятия в научном центре Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) в Красноярске. Об этом РБК сообщили в пресс-службе центра.

«Приходили, уже ушли. Прошли некие оперативные мероприятия», — сказали там. По информации представителя научного центра, оперативники «что-то искали», однако никого не задержали и покинули здание.

В пресс-службе добавили, что понимания, с чем связаны оперативные мероприятия, нет. По словам представителя, основания для этих действий отсутствуют.

Источник ТАСС в сибирском отделении РАН сообщил, что оперативные мероприятия были связаны приобретением сельскохозяйственной техники научным центром. Источник агентства в правоохранительных органах указал, что мероприятия проводились сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями, уголовное дело пока не возбуждено.

Как сообщил источник местного издания «Проспект мира», должностных лиц научного центра могут подозревать в превышении полномочий при закупке зерновой сушилки.