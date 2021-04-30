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Общество ,  
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По делу о похищении собак Леди Гаги арестовали пять человек

Полиция Лос-Анджелеса (штат Калифорния) арестовала пятерых человек, подозреваемых в похищении двух французских бульдогов певицы Леди Гаги. Об этом сообщает телеканал ABC.

По информации канала, трое из пяти арестованных подозреваются в ограблении и покушении на убийство помощника Леди Гаги Райана Фишера. Еще двое считаются их соучастниками. Кроме того, женщина, которая обнаружила собак певицы и ранее считалась не связанной с их кражей, может иметь отношение к одному из арестованных, отметили в полиции.

Следователи полагают, что подозреваемых толкнула на кражу высокая стоимость французских бульдогов. «Это было наглое уличное преступление, в результате которого был серьезно ранен человек», — сказал окружной прокурор округа Лос-Анджелес Джордж Гаскон.

Леди Гаге вернули похищенных собак
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Собак по кличке Коджи и Густав украли в феврале, когда их выгуливал помощник Леди Гаги Райан Фишер. Злоумышленники выстрелили ему в грудь и забрали собак. Еще один французский бульдог сбежал от похитителей. Его позже обнаружили рядом с Фишером. Помощника певицы госпитализировали в тяжелом состоянии, он выжил.

После кражи питомцев Леди Гага пообещала заплатить $500 тыс. (около 37 млн руб.) за их возвращение. В итоге собак передали в полицейский участок. Издание TMZ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что французских бульдогов вернула женщина, которая нашла питомцев.

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