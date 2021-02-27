Леди Гаге вернули похищенных собак

Американской актрисе и певице Леди Гаге вернули двух собак Коджи и Густава, похищенных у помощника артистки. Об этом в Twitter сообщил полицейский департамент Лос-Анджелеса.

«Обе собаки Леди Гаги были переданы в местный полицейский участок и благополучно воссоединились с ее представителями», — говорится в сообщении.

Издание TMZ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что французских бульдогов вернула женщина, которая нашла питомцев. В издании подчеркнули, что животные не пострадали.

О том, что Коджи и Густав пропали, Леди Гага сообщила накануне в своем Instagram. В посте она пообещала заплатить $500 тыс. (около 37 млн руб.) за безопасное возвращение питомцев. Как сообщает TMZ, собаки были похищены, когда их выгуливал помощник Гаги Райан Фишер. Злоумышленники выстрелили ему в грудь и забрали собак. Еще один французский бульдог успел сбежать от похитителей. Его обнаружили рядом с Фишером, который позднее был госпитализирован в тяжелом состоянии.