Власти заявили о выплате ₽100 млрд дополнительных налогов металлургами

По данным Минпромторга, предприятия ассоциации «Русская Сталь» уплатили больше налогов из-за роста цен на продукцию и получения сверхдоходов

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За первые два квартала этого года предприятия черной металлургии ассоциации «Русская Сталь» из-за роста цен на продукцию и получения сверхдоходов уплатили в бюджет на 100 млрд руб. больше налогов по сравнению с началом 2020 года. Об этом сообщил РБК замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухов.

«В первом и втором квартале 2021 года предприятиями ассоциации «Русская Сталь» в связи с ростом цен на отпускаемую продукцию и образованием сверхдоходов уже на сегодняшний день уплачено в бюджет дополнительно порядка 100 млрд руб. налогов по сравнению с уровнем платежей в начале 2020 года», — рассказал он.

В связи с этим в министерстве предложили рассмотреть вопрос перераспределения этих средств в бюджете на социально значимые направления, в том числе для субсидирования государственного строительства.

Также в Минпормторге указали, что власти будут внимательно смотреть, как металлургическая отрасль распределяет полученные от повышающих трендов дополнительные дивиденды.