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Власти заявили о выплате ₽100 млрд дополнительных налогов металлургами

По данным Минпромторга, предприятия ассоциации «Русская Сталь» уплатили больше налогов из-за роста цен на продукцию и получения сверхдоходов
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

За первые два квартала этого года предприятия черной металлургии ассоциации «Русская Сталь» из-за роста цен на продукцию и получения сверхдоходов уплатили в бюджет на 100 млрд руб. больше налогов по сравнению с началом 2020 года. Об этом сообщил РБК замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухов.

«В первом и втором квартале 2021 года предприятиями ассоциации «Русская Сталь» в связи с ростом цен на отпускаемую продукцию и образованием сверхдоходов уже на сегодняшний день уплачено в бюджет дополнительно порядка 100 млрд руб. налогов по сравнению с уровнем платежей в начале 2020 года», — рассказал он.

В связи с этим в министерстве предложили рассмотреть вопрос перераспределения этих средств в бюджете на социально значимые направления, в том числе для субсидирования государственного строительства.

Власти обсудят «металлические» интервенции для регулирования цен
Бизнес
Фото:Валентина Певцова / ТАСС

Также в Минпормторге указали, что власти будут внимательно смотреть, как металлургическая отрасль распределяет полученные от повышающих трендов дополнительные дивиденды.

«Мы очень надеемся, что дополнительные доходы металлурги потратят самым разумным образом — инвестируя в развитие отрасли и модернизацию отечественных предприятий», — отметили Евтухов.

Застройщики и другие потребители металла жалуются на рост цен с декабря прошлого года. По различным оценкам, черный металл подорожал с ноября 2020 года на 30–50%. Президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ; входит более 90 тыс. застройщиков и строительных подрядчиков) Антон Глушков отмечал, что после небольшой стабилизации цен в январе—феврале 2021 года в марте рост цен возобновился.

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Металлурги предложили скидки на металл для государственных строек
Бизнес
Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Металлургические компании объясняли рост цен на российском рынке мировым трендом. В то же время Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела против «Северстали», Магнитогорского металлургического комбината и Новолипецкого металлургического комбината, которые, по данным ведомства, поддерживали монопольно высокие цены.

В правительстве начали обсуждать меры по ограничению локального роста цен. В частности, 28 апреля первый вице-премьер Андрей Белоусов и курирующий промышленность вице-премьер Юрий Борисов поручили обсудить возможность создания механизма регулирования цен на металл с помощью создания запасов в Росрезерве с последующей продажей в период всплеска цен.

Также на совещании обсудили возможность заключения прямых договоров на поставку металла для крупных инфраструктурных проектов.

Авторы
Анастасия Курносова Анастасия Курносова, Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
Минпромторг налоги металлургия металл
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