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МИД пообещал ответить Болгарии за высылку российского дипломата

Министерство иностранных дел Российской Федерации
Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Москва обязательно ответит на высылку сотрудника российского посольства в Болгарии. Об этом, как передает ТАСС, заявили в МИД России.

«Последуют ответные меры», — указали в дипведомстве.

Ранее МИД Болгарии объявил персоной нон-грата российского дипломата. Об этом было объявлено по итогу встречи министра иностранных дел республики Екатерины Захариевы с послом России в стране.

В посольстве России уточнили, что персоной нон-грата был объявлен помощник военного атташе. «В посольство России в Софии поступила нота МИД Болгарии, в которой сообщается об объявлении помощника военного атташе «персоной нон-грата», — говорится в сообщении.

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В дипмиссии отметили, что «российская сторона оставляет за собой право на ответные меры».

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Как рассказала ТАСС посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова, дипломат покинет Софию до 5 мая. «Сегодня российское посольство получило дипломатическую ноту об объявлении одного из наших дипломатов — помощника военного атташе, который, к слову, приехал на работу в Софию лишь три месяца назад, персоной нон грата, он должен будет покинуть Болгарию сразу после пасхальных праздников, до 5 мая», — сказала Митрофанова.

Власти Болгарии подозревают шесть россиян в причастности к взрывам на оружейных складах и попыткам отравления бизнесмена Эмилиана Гебрева. По данным властей, подозреваемые были в республике, когда произошли взрывы. Речь идет о четырех взрывах, которые произошли с ноября 2011 года по 2020 год.

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