МИД пообещал ответить Болгарии за высылку российского дипломата
Москва обязательно ответит на высылку сотрудника российского посольства в Болгарии. Об этом, как передает ТАСС, заявили в МИД России.
«Последуют ответные меры», — указали в дипведомстве.
Ранее МИД Болгарии объявил персоной нон-грата российского дипломата. Об этом было объявлено по итогу встречи министра иностранных дел республики Екатерины Захариевы с послом России в стране.
В посольстве России уточнили, что персоной нон-грата был объявлен помощник военного атташе. «В посольство России в Софии поступила нота МИД Болгарии, в которой сообщается об объявлении помощника военного атташе «персоной нон-грата», — говорится в сообщении.
Запись в facebook пользователя rusembul