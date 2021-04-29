МИД пообещал ответить Болгарии за высылку российского дипломата

Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Москва обязательно ответит на высылку сотрудника российского посольства в Болгарии. Об этом, как передает ТАСС, заявили в МИД России.

«Последуют ответные меры», — указали в дипведомстве.

Ранее МИД Болгарии объявил персоной нон-грата российского дипломата. Об этом было объявлено по итогу встречи министра иностранных дел республики Екатерины Захариевы с послом России в стране.

В посольстве России уточнили, что персоной нон-грата был объявлен помощник военного атташе. «В посольство России в Софии поступила нота МИД Болгарии, в которой сообщается об объявлении помощника военного атташе «персоной нон-грата», — говорится в сообщении.

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