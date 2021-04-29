Никита Михалков сделал прививку от коронавируса

Никита Михалков (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Режиссер Никита Михалков сделал прививку от коронавирусной инфекции. Об этом, как передает ТАСС, режиссер сообщил на пресс-брифинге.

«Я должен через три недели сделать второй укол. Я только привился, результата пока не знаю», — сказал Михалков.

75-летний режиссер объяснил решение вакцинироваться тем, что начал «терять бдительность». По его словам, он ловил себя на том, что забывал маску. «Где тебя бахнет — Бог его знает, а раз так, то нужно вакцинироваться», — добавил режиссер.

Прошлой весной в эфире своей передачи «Бесогон ТВ» Михалков заявил, что основатель Microsoft Билл Гейтс под видом вакцинации хочет чипировать людей. По утверждению Михалкова, миллиардер хочет сделать это, чтобы «сократить человечество».