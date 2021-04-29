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Пандемия коронавируса ,  
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Никита Михалков сделал прививку от коронавируса

Никита Михалков
Никита Михалков (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Режиссер Никита Михалков сделал прививку от коронавирусной инфекции. Об этом, как передает ТАСС, режиссер сообщил на пресс-брифинге.

«Я должен через три недели сделать второй укол. Я только привился, результата пока не знаю», — сказал Михалков.

75-летний режиссер объяснил решение вакцинироваться тем, что начал «терять бдительность». По его словам, он ловил себя на том, что забывал маску. «Где тебя бахнет — Бог его знает, а раз так, то нужно вакцинироваться», — добавил режиссер.

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Прошлой весной в эфире своей передачи «Бесогон ТВ» Михалков заявил, что основатель Microsoft Билл Гейтс под видом вакцинации хочет чипировать людей. По утверждению Михалкова, миллиардер хочет сделать это, чтобы «сократить человечество».

Позже повторы выпуска передачи сняли с эфира «Россия 24». Сам режиссер назвал это «чистой воды цензурой», а также отметил, что передача выходит за его собственный счет. Позже программу повторили в 23:00 1 мая и затем в 3:00 утра. По мнению Михалкова, телеканал решил показать программу именно в это время «в надежде, что ее посмотрят как можно меньше людей».

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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